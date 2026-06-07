セ・パ交流戦の真っ只中とあって、プロ野球の注目度が高まっている。そんななか、ネット上を賑わしているのが「パ・リーグTV」はあるのに「セ・リーグTV」はなぜないのか――という疑問だ。独自のデジタル戦略を展開し、メディア戦略を背景に多くのファンを獲得するパ・リーグと、いまだ「一括管理」が進まないセ・リーグの配信環境の格差、その意外な真相とは？【写真】遊ばれ放題!元広島・羽月のTikTok “放送事故”映像ネット