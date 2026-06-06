大分市で合宿を行っている江村美咲選手らフェンシングサーブルの日本代表がきょう県内のジュニア選手と交流を深めました。 フェンシングサーブル日本代表は今月1日から大分市で強化合宿を行っています。きょうは県内の小・中・高校生22人が参加して代表との交流会が開かれました。交流会では、昨シーズンフェンシング・サーブル個人で世界ランキング1位を獲得した大分市出身の江村美咲選手らトップア