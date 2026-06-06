大分を代表する特産乾しいたけの品評会の表彰式がきょう大分市で行われました。 今年の品評会にはどんこや香信など5部門に550点が出品されました。きょうはJR大分駅前で表彰式が行われ各部門で県椎茸農協組合長賞などに輝いた生産者や団体が表彰されました。上位入賞の乾しいたけは26日の全国品評会に出品され団体で、27年連続59回目の日本一を目指します。 またきょうは県産ブランド「うまみだけ」の新品種「なば姫」がお披露目