竹田市の小学生から大分市の児童養護施設の子どもたちに今年も友情の証としてホタルが贈られました。 竹田市の竹田小学校は大分市の児童福祉施設「清明あけぼの学園」との間で、ホタルを通じた交流を続けています。今年も6年生が地元の川でホタルを集めました。きょうは受け渡しのセレモニーが小学校で行われ学園の子どもたちに友情の証として101匹のホタルが贈られました。 学園の子どもたちは贈られたホタルを飼育し、ホ