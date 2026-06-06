日本航空（JAL）は、東京/羽田〜沖縄/那覇線で6月のに臨時便を設定した。6月26日〜28日に各日1往復2便、計3往復6便を運航する。機材は国際線仕様のボーイング787-8型機を使用する。これにより同日には、同路線を1日14往復運航することになる。■ダイヤJL991東京/羽田（08：20）〜沖縄/那覇（11：05）／6月26日〜28日JL992沖縄/那覇（12：05）〜東京/羽田（14：30）／6月26日〜28日