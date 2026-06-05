いつもお局様の後ろに隠れているが、実は「お局様よりも怖い」!?【漫画】本作を読む現役Webデザイナーで過去にさまざまな職歴を持つ、ぷく子さん(@pukukoOL)のお仕事漫画｢ぷく子OLとイッヌの日常｣には、思わず頷くエピソードがそろっている。今回は、どこの会社にもひとりはいる権力を握ったお局様と、その取り巻きを描いた『ツボネさん』を紹介する。■お局様と取り巻きの理不尽な言動ツボネさん_P01ツボネさん_P02ツボネさん_P03