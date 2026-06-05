地震による大規模な断水を想定して大分県内3市の合同訓練が佐伯市で行われ、給水車で支援する手順を確認しました。 【写真を見る】震度6強想定して水の補給を訓練大分県内3市合同で この給水訓練は、災害時の迅速な復旧を目的に佐伯市が津久見市・臼杵市と共同で実施しました。 佐伯市で震度6強の地震が発生し大規模な断水が起きたという想定で3つの市の職員ら70人が参加しました。参加者は水道管の破裂などの被害状況を確認