6月の県内の景気動向について、日銀大分支店は「中東情勢による大きな支障は今のところ出ていない」という見解を示しました。 【写真を見る】日銀大分支店「中東情勢、大きな支障出ていない」8か月連続で景気動向判断据え置き （日銀大分支店・安徳久仁理支店長）「中東情勢の影響ですが、各企業の努力、政府の備蓄の放出などにより、大きな支障は今のところ出ていない。個人消費などほかのコンポーネントも含めて景気の