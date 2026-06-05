ILLITが4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』(マミラピナタパイ) 収録曲「Love, older you」のスペシャルビデオを6月4日にサプライズ公開した。楽曲の雰囲気に合わせ、アルバムのコンセプトフォトのビハインドを穏やかに描き出したコンテンツとして届けられる。映像は、一日の始まりを準備する自然なILLITの姿を捉えた“GRWM”バージョンと、メンバーそれぞれが自身に似た動物たちと温もりを分かち合う瞬間を記録した“PAW PAW”バ