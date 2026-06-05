子どもを中心に感染する「手足口病」の患者数が、大分県内で2年ぶりに警報基準を超えました。今シーズンの特徴や注意点を専門医に聞きました。 【写真を見る】「手足口病」流行拡大潜伏するウイルスに注意対策は石けんでの流水手洗い 代表的な夏風邪の一つとされる「手足口病」。口の中や手足に発しんが出る感染症で、5歳以下の乳幼児に流行する傾向があります。 大分県内の感染者数が2年ぶりに警報基準を超える中、