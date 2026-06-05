イオン、ベトナムの食文化を紹介する「ベトナムフェア」開催 / 生ライチや現地グルメ、イオンベトナム従業員が提案するレシピも展開

イオンは6月12日から14日までの3日間、「イオン」「イオンスタイル」など約390店舗で「イオン ベトナムフェア」を開催する。駐日ベトナム社会主義共和国大使館の後援のもと、「猛暑対策グルメで暑い夏を乗り切る！」をコンセプトに、ベトナムの食文化や現地従業員おすすめのメニューを提案する。

【画像８点】現地従業員のおすすめレシピなど、ベトナムフェアの内容を画像で見る

今回のフェアは、イオンが展開する「COOL de ACTION」の取り組みと連動した企画。ベトナムで事業を展開するイオンのネットワークを活用し、スイーツや惣菜、トロピカルフルーツ、ビールなどを通じて、暑い季節を楽しむ食のアイデアを発信する。

〈旬のベトナム産生ライチをいち早く販売〉

2019年に生輸入が解禁されたベトナム産ライチを、イオンが今シーズンの出荷分としていち早く販売する。出荷期間は5月から7月までと短く、殻を割った瞬間に広がる芳醇な香りと、プリッとした果肉の食感が特徴だ。

ライチ ＜ベトナム産＞

「ライチ〈ベトナム産〉」は1パック(中パック)本体598円(税込645.84円)。このほか、「トップバリュ 甘く香る高地栽培バナナ〈ベトナム産〉」を本体178円(税込192.24円)、「ドラゴンフルーツ〈ベトナム産〉(白肉)」を本体298円(税込321.84円)で販売する。

ドラゴンフルーツ ＜ベトナム産＞

〈ベトナム定番スイーツや名物料理を再現〉

惣菜･スイーツでは、ベトナムの伝統的なスイーツ「チェー」をイメージした「ココナッツ風味のチェー」を販売。ココナッツ風味のミルクプリンに白玉、あずき、マンゴーソース、イチゴソースを組み合わせた商品で、本体198円(税込213.84円)で展開する。

ココナッツ風味のチェー

また、ベトナム･ホイアンの名物料理を再現した「揚げワンタン〜彩りスイートチリソース」も販売。パクチーやパプリカ、玉ねぎを合わせ、甘味･辛味･酸味のバランスが取れたスイートチリソースで仕上げた。本体298円(税込321.84円)。

揚げワンタン〜彩りスイートチリソース

〈現地従業員のおすすめレシピを初提案〉

今回初の取り組みとして、イオンベトナムの従業員が推薦するレシピを紹介する。

提案メニューは「ゴイトムティット(キャベツと海老･豚肉のサラダ)」「バインコット(米生地焼き)」「カーコー(魚の煮付け)」「牛肉のフォー」の4品。特設サイトでもレシピを公開予定だ。

「ゴイトムティット」は、シャキシャキとした野菜に海老と豚肉を合わせ、甘酸っぱいソースで仕上げたベトナムの代表的な和え物。「バインコット」は、外はカリッと香ばしく、中はココナッツのコクを感じられるベトナム南部の代表的なストリートフードとして紹介される。

【「ゴイトムティット」、「バインコット」の画像はこちら】

〈直輸入のサイゴンラガーも展開〉

フェアでは、ベトナム産プレミアムラガー「ビア･サイゴン サイゴンラガー」を直輸入する。330mL入りで本体198円(税込217.80円)。クセの少ない軽快な味わいが特徴で、ベトナムで親しまれている氷を入れて飲むスタイルや、エスニック料理とのペアリングも提案する。

ビア・サイゴン サイゴンラガー

〈開催概要〉

名称：イオン ベトナムフェア

期間：2026年6月12日(金)〜6月14日(日)

※「イオンスタイルレイクタウン」は6月11日(木)から開催

実施店舗：「イオン」「イオンスタイル」など約390店舗

■特設サイト