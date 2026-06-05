YouTubeチャンネル開設カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得した吉田知那美が3日、自身のYouTubeチャンネルを開設した。突然の“新挑戦”の報告にファンは「待ってました！」「ついに始まった！」と歓喜。コメント欄には早くも「大食い企画が見たい」と今後への期待が集まっている。チャンネル名は「吉田知那美のちなみにチャンネル」。公開された動画では肩出しの白のワンピースで登場し、「吉田知那美から皆様へのご報