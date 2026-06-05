スポルティングを退団した守田英正にマルセイユ、モナコ、リヨンが関心ポルトガル1部スポルティングを退団するMF守田英正に対し、フランスの強豪3クラブが関心を示しているとポルトガル紙「A BOLA」が報じた。守田は2022年から4年間プレーしたスポルティングと今夏に契約満了を迎え、退団を発表。北中米ワールドカップを戦う日本代表には選ばれず、オフシーズンを迎えており、来季に向けた去就が注目を集めている。新天地に