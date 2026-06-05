スポルティングを退団した守田英正にマルセイユ、モナコ、リヨンが関心

ポルトガル1部スポルティングを退団するMF守田英正に対し、フランスの強豪3クラブが関心を示しているとポルトガル紙「A BOLA」が報じた。

守田は2022年から4年間プレーしたスポルティングと今夏に契約満了を迎え、退団を発表。北中米ワールドカップを戦う日本代表には選ばれず、オフシーズンを迎えており、来季に向けた去就が注目を集めている。

新天地についてはこれまで日本代表MF田中碧が所属するイングランド1部リーズが濃厚とも報じられてきたが、レポートによるとリーズとの交渉はここ数日進展していないという。そうしたなかで「他のクラブも関心を示し始めており、特にフランスではマルセイユ、モナコ、ポルトガル人監督のパウロ・フォンセカが率いるリヨンが守田の動向を注視している」と報じられた。

スポルティングで通算166試合11ゴール17アシストという結果を残した31歳のMFの争奪戦にフランスの強豪3クラブが加わる形となったようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）