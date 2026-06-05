記事のポイントノルディックトラックは、家庭向けピラティス市場参入に向け初のスマートリフォーマーを発売した。24インチ画面やオンデマンド配信機能を搭載し、「ピラティス界のペロトン」を狙っている。急成長するピラティス需要を背景に、ホテルや家庭向けへの展開拡大も見据えている。ノルディックトラック（NordicTrack）は、最新のローンチによって「ピラティス界のペロトン（Peloton）」をめざしている。トレッドミル、エリ