百貨店『阪急うめだ本店』は、おかき・せんべいの魅力を伝えるイベントを開催する。6月10日から始まるのは「あられ、せんべい、いとをかき。」。いったいどんなものなのか。おかき・せんべいの祭典!?阪急うめだ本店で開催6月10日〜あられ、せんべい、いとをかき。これまでも、あんこやクッキーなどさまざまなお菓子に特化した催事を行ってきた『阪急うめだ本店』。近年、海外での「OKAKI」人気や、若年層による「ネオ和菓子」