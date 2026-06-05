あゆ×高級ミニバン1998年のデビュー以降、日本を代表する歌手として第一線で活躍し続けている浜崎あゆみさん。あゆの愛称で親しまれる浜崎さんですが、プライベートショットを自身のインスタグラムにたびたび投稿しており、2026年5月7日には車内で撮影されたショットもありました。では、浜崎さんは一体どのようなクルマに乗っているのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ 「浜崎あゆみ」×「“高級”ミニバン」を画像で見る