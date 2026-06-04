FIFAワールドカップ2026に向け、日本代表は現地2日に開催国の一つメキシコ入り。今大会で日本代表の10番を背負う堂安律は「体を作るというよりも慣らして調整していくという表現が近いと思いますし、あとは本当にディテールと頭のところ。メンタリティ的なところで隙を見せずにどれだけ戦えるのか、みんなが強い覚悟を持って試合、大会に挑めたらと思います」と意気込んだ。コンディションを上げていくうえで近々に解決したい