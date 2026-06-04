セリアで見つけた便利な「エコバッグ」についてご紹介します。教えてくれたのは、100円ショップに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのLilyさん。エコバックの収納袋をついなくしてしまうという方は必見です！ゴムがあるだけで便利さが格段に違う！買い物に必要なエコバッグ。今までは収納袋つきのエコバッグを使用していたのですが、使ったあとに袋をどこに置いたか忘れてなくしてしまうことに困っていました。それに、袋がない