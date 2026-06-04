法務省は今春、売春の「買う側」への罰則導入を話し合う検討会を設置。専門家、関係者などからの聞き取りを行いながら売春防止法改正の議論を進めている。 大きな焦点は、現行法が「売る側」の勧誘行為を罰している一方で、罰則のない「買う側」をどこまで規制するかだ。しかし、売買春自体に罰則がないなかで、国家が「性生活」という極めて私的な領域に介入することになり得るため、議論には慎重さが求められる。 「個人