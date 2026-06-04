登板翌日となる5日は今季2度目の休養日にドジャースの大谷翔平投手が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で先発メンバーから外れる方針となった。デーブ・ロバーツ監督が3日（同4日）の試合前に明言したもの。今季2度目となる休養日の設定に、米記者たちも一斉に反応した。指揮官は3日（同4日）の同戦で投打同時出場する大谷について、翌日を休養日とし、5日（同6日）からのエンゼルス3連戦に備えさせる考えを