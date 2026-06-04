登板翌日となる5日は今季2度目の休養日に

ドジャースの大谷翔平投手が4日（日本時間5日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦で先発メンバーから外れる方針となった。デーブ・ロバーツ監督が3日（同4日）の試合前に明言したもの。今季2度目となる休養日の設定に、米記者たちも一斉に反応した。

指揮官は3日（同4日）の同戦で投打同時出場する大谷について、翌日を休養日とし、5日（同6日）からのエンゼルス3連戦に備えさせる考えを示した。一方で「僅差であれば、起用可能だ」と代打の可能性も残しているという。

大谷が欠場となれば、5月14日（同15日）の本拠地でのジャイアンツ戦以来、19試合ぶりで今季2度目となる。翌15日（同16日）から17試合連続で出場し、65打数27安打の打率.415、3本塁打、16打点、OPS1.229という驚異的な好成績を残していた。投打で躍動を続けるコンディション管理には、球団も細心の注意を払っている。

大谷の登板2時間前に伝えられた“新情報”に米記者たちも一斉に反応した。「カリフォルニア・ポスト」のジャック・ハリス記者は「オオタニは本日、二刀流でプレーし、その後、明日は休みを取る予定明日は休みを取る予定」と速報。地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のドジャース番を務めるビル・プランケット記者も同じようにロバーツ監督の言葉を伝えた。

米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者も「休養を与えられる予定であることを明かした」と投稿し、「ジ・アスレチック」のドジャース番、ケイティ・ウー記者は「今夜、彼を限界までプッシュすることに不安はない様子だ」と指揮官の様子を伝えた。休みだけでニュースになる。それが球界最高のスーパースターたる所以だろうか。（Full-Count編集部）