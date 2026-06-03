flumpoolが、「STAR EXTRA」を本日先行配信リリースし、リリックビデオを公開した。本日より同楽曲リリース記念「楽曲ライブラリ追加キャンペーン」がスタートした。Apple Music、Spotify、Amazon Music、YouTube Music、LINE MUSIC、いずれかの音楽ストリーミングサービスにてお気に入り登録し、期間内に応募フォームより応募すると、全員にオリジナル待受画像がプレゼントされる。そして、同楽曲が収録される6月24日リリースのコ