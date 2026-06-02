嵐は5月31日に東京ドーム公演で活動に終止符を打った巨人は2日、東京ドームで18時プレーボールのオリックス戦に臨む。試合前、場内では5月31日をもって活動終了した嵐の楽曲メドレーが流れ、ファンも聞き入っていた。試合開始を盛り上げるスタジアムDJ。普段は様々な曲が流れる東京ドームだが、この日は“嵐ジャック”となった。デビュー曲「A・RA・SHI」や人気楽曲「Troublemaker」「Love so sweet」、最新曲「Five」などが次