「ご主人って、どちらの会社にお勤めなの？」と聞かれたら、なんと答えるのが正解なのか。「バズる表現」の専門家として、人の心を動かし、人間関係を円滑にする文章の仕組みを研究する東香名子さんが、感じのいい「最強の言葉」を教えてくれた。（ウェブメディアコンサルタント 東 香名子）

ちょっと厄介な人からの

「ご主人、どちらの会社にお勤め？」

表面上は笑顔でも、心の奥底では何を考えているのかわからない。女性同士の付き合いは、ときに繊細で、ときに面倒な側面があるものです。

なかには、なんでもかんでも聞きたがる詮索（せんさく）が好きな女性もいます。そんなちょっと厄介な人からの質問で「ご主人、どちらの会社にお勤めなの？」というものがあります。

これは、家庭の懐事情を探る質問です。そういえば、結婚前も「彼氏、何の仕事してるの？」と野次馬っぽく聞いてくる女子がいませんでしたか。そんな「詮索魔」のような女性に、結婚後にも遭遇することがあります。

馬鹿正直に答えると、嫉妬されたり、家計を推測されたりと、トラブルの火種になりかねません。かといってムスッと黙り込むのは「感じの悪い人」のレッテルを貼られる原因にも。

私は「バズる表現」の専門家として、人の心を動かし、人間関係を円滑にする表現を研究しています。「感じのいい人」は、相手を不快にさせず、ちょうどいい距離を保つコツを自然に身につけています。

なぜ「夫の勤め先」を

聞いてくるのか？

そもそも、なぜ相手はそんな質問をしてくるのでしょうか。質問をしてくる相手の心理には、次の二つの背景があると考えます。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）