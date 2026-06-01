Nakamura Hakが5月29日(金)の夜、東京/虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 46Fにある『TOKYO NODE HALL』から、自身初となるオンラインライブを無料生配信。本日、そのアーカイヴ映像が公開された。「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューすら受けない “歌以外は無言” というスタンスを貫くアーティストだけに、どのようなライブになるのか──。期待が高