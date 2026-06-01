ナチュラルなライフスタイルが人気のモデル・AYUMIさんは、50代を迎え、体との向き合い方に少しずつ変化を感じているそうです。最近意識している食事のことや、新たに始めた運動習慣についてつづってくれました。50代になり、健康との向き合い方に変化が…50代というトビラをあけてから、自分自身の身体との向き合い方に、少しずつ変化が訪れています。【写真】タンパク質を意識した食事これまでは「整える」ことが中心でしたが、