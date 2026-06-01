ナチュラルなライフスタイルが人気のモデル・AYUMIさんは、50代を迎え、体との向き合い方に少しずつ変化を感じているそうです。最近意識している食事のことや、新たに始めた運動習慣についてつづってくれました。

50代になり、健康との向き合い方に変化が…

50代というトビラをあけてから、自分自身の身体との向き合い方に、少しずつ変化が訪れています。

【写真】タンパク質を意識した食事

これまでは「整える」ことが中心でしたが、今は一歩進んで、未来の自分を支えるための「土台づくり」を意識するようになりました。

年齢を重ねるなかで、健康は毎日の小さな積み重ねの先にあるものだと感じるように。無理をするのではなく、今の自分に合った方法で、心地よく続けられることを選びたいと思っています。

未来の体のために、「タンパク質」を意識した食事に

最近、とくに心がけているのが「タンパク質」を意識した食事です。「タンパク質」は、私たちの身体を形づくる大切な栄養素の1つと言われていますよね。

そこで、以前よりも、豆や肉といったタンパク質を積極的に食卓へ取り入れるようになりました。

たとえば、朝食に卵を添えたり、料理に大豆製品をプラスしたり。

無理につめ込むのではなく、「今の私の筋肉や肌をつくってくれているんだ」というような気持ちで、素材選びをしています。

水泳やストレッチダンス…楽しく「体を動かす」習慣を

そして、食事とセットで大切にしているのが「運動」です。

これまでは、ストレッチで身体をほぐすことがメインでした。でも、最近は「もう少しプラスで動きたい！」という、前向きなエネルギーが湧いてきていました。

目指すのは、「健やかな筋肉をまとった、しなやかな身体」。

そこで新しく挑戦を始めたのが、「水泳」と「ストレッチダンス」です。

水の中で浮力に身を任せながら全身を動かす水泳は、心までリフレッシュさせてくれますし、ストレッチダンスは、柔軟性に加えてリズムという新しい彩りを与えてくれます。

とはいえ、なかなか身体は思うように動かないんですが…。動いたあとの心地よい疲労感を感じながら、自分のペースで少しずつ楽しんでいます。

無理なく続けて、健康な体と心を育てたい

「がんばりすぎる」のではなく、タンパク質を意識した食事も、運動も、自分の暮らしのなかに無理なく取り入れていくことを大切にしています。

毎日の食事で体をつくり、適度に体を動かす。その積み重ねが、これから先の自分への贈り物になるのかもしれません。

そんな小さな変化を楽しみながら、50代の今だからこそ手に入れられる「健康的な身体と心」を、ゆっくりと育てていきたいと思っています。