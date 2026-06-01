毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第9話のあらすじ場面カットが公開された。さらに、勝⽣真沙⼦と潘めぐみの出演が決定。コメントも到着した。また、Blu-ray BOXの最新情報も公開された。驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる