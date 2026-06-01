「あくまでルールの範囲内で求めるものを提供」アストン マーティンの最新モデル『DBX S』を、南房総市にあるドライビングコース、THE MAGARIGAWA CLUBで試乗することができた。【画像】700ps越えのパワーを完全に手懐ける！恐ろしくレベルの高いバランス型SUV『アストン マーティンDBX S』全43枚SUVスタイルのモデルとはいえ、メルセデスAMGから供給される4L V8ツインターボ・エンジンの最高出力は727psにも達している。クロー