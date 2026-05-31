おいしくるメロンパンが8月26日、11thミニアルバム『avenue』をリリースすることが発表となった。同ミニアルバムには「ツツジの枯れる頃には」をはじめとしたファンタジーと現実世界を行き来するような幻想的世界観と、10周年を経てさらに研ぎ澄まされたアンサンブルが体感可能な全5曲が収録される。リリース仕様は通常盤、初回映像盤、初回2CD盤の全3形態。初回映像盤には＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blu