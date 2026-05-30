オリックスは田嶋大樹が今季2勝目セ・パ交流戦は30日に6試合が行われた。西武はDeNAに6-0で完封勝利し6連勝。ソフトバンクは広島に4-2で逆転勝利し3連勝を飾った。オリックスは中日に3-1で勝利。ロッテは阪神に3-4、日本ハムは巨人に3-5でそれぞれ惜敗し、楽天はヤクルトに7-8で乱打戦の末に敗れた。西武は初回、タイラー・ネビン内野手の適時打で先制すると、2回の押し出し四球、3回の渡部聖弥外野手の適時二塁打などで着実に