電通は5月28日、イグニション・ポイントと共同で、生成AIを活用してクライアントの業務プロセス変革(BPR)を加速させる実践型プログラム「BPR AIワークショップ」の本格提供を開始した。生成AI活用を個人の効率化にとどめず、人とAIの協働による業務そのものの再設計を支援するという。「BPR AIワークショップ」サービス概要図○提供の背景近年、多くの企業で生成AIの導入が進む一方、部門ごとに分断されたデータや業務構造により、