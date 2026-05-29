1-3の7回に水野が放った打球に反応■日本ハム 4ー2 阪神（28日・甲子園）阪神は26日に開幕したセ・パ交流戦で、日本ハム相手に甲子園で3連敗を喫した。厳しい立ち上がりとなったが、“心の救い”となったのが熊谷敬宥内野手が魅せた美技だ。「何度も見てしまう」「忍者」と称賛が送られている。熊谷は28日、「8番・遊撃」で先発出場。1-3で迎えた7回、1死から水野の放った打球が二遊間に飛ぶとすかさず反応。三遊間寄りの守備