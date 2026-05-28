違法の可能性把握しながらも「やめられませんでした」医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕された元広島の羽月隆太郎被告が28日、自身のSNSで生配信を行った。羽月被告は紺のスーツに緑のネクタイ姿で謝罪し、12分間の動画で涙ながらに何度も頭を下げた。冒頭で「この度は、私の行いにより、野球関係者の皆様、これまで支えてくださったファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを心より深くお詫び申し上げます」と