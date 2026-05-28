投手として6回1失点…打者として9号先頭打者アーチ【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場し、投げては6回を投げて5四死球を与えながらも無安打1失点に抑えて5勝目を挙げた。さらに打者としても先頭打者弾を放ち、二刀流で躍動した。大谷しかできない躍動。同僚からも称賛の声があがった。投打