防衛省による徳島阿波おどり空港周辺地域の騒音エリア指定が解除されることになり、これに伴い松茂町への交付金も打ち切られることが決まりました。打ち切りが決まったのは、防衛省から松茂町に対して配分されてきた交付金です。交付金は民間と自衛隊が共用する徳島阿波おどり空港の周辺エリアに対する騒音対策として2011年度からこれまでに総額7億6760万円が交付されてきました。交付金は、一定以上の騒音が広い範囲に及ぶ「第一