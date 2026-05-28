県は4月以降運航を休止している県立中央病院拠点のドクターヘリについて、6月8日から運航を再開すると発表しました。県立中央病院を拠点とするドクターヘリは、全国的な整備士不足のため委託先が見つからず、2026年4月以降、運航を休止していました。県によりますと、今回は7月末ごろまでの一時的な再開で、静岡県のヘリ運航会社「静岡エアコミュータ社」に委託するとしています。運航の再開は6月8日からで、運