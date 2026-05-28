「RENOSYナイター」の冠試合27日に東京ドームで行われた巨人ーソフトバンク戦のセレモニアルピッチに、俳優の池田エライザさんが登場した。ポニーテールを揺らしながらの大暴投に照れ笑いを浮かべたものの、その姿にファンからは「可愛すぎわろた」「スタイルえっぐ」と大興奮の声が上がった。この日はオフィシャルライフデザインパートナー、AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」提供の「RENOSYナイター」の冠試合として開催さ