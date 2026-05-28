愛犬と初めて訪れる場所ーー普段は見せないような、とびきりの笑顔が見られるのではと胸を躍らせた経験がある人も少なくないはず。【アフター写真】10歳老けた？すっかりしょぼしょぼ顔になった柴犬ところが、ときに愛犬の反応は飼い主さんの想像を少し超えてしまうこともあるようです。今回、Xで大きな注目を集めたのは、柴犬の女の子、「ゆめ」ちゃん（12歳）。「初めて見る世界にキラキラ笑顔だったのが、情報量過多で次第に疲