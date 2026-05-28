愛犬と初めて訪れる場所ーー普段は見せないような、とびきりの笑顔が見られるのではと胸を躍らせた経験がある人も少なくないはず。



【アフター写真】10歳老けた？すっかりしょぼしょぼ顔になった柴犬

ところが、ときに愛犬の反応は飼い主さんの想像を少し超えてしまうこともあるようです。今回、Xで大きな注目を集めたのは、柴犬の女の子、「ゆめ」ちゃん（12歳）。



「初めて見る世界にキラキラ笑顔だったのが、情報量過多で次第に疲れていってるのがよくわかってかわいい」



そんなコメントが添えられた4枚の写真には、水族館の展示を眺めるゆめちゃんの姿が収められています。1枚目、水槽を前にして満面の笑みを浮かべるゆめちゃん。2枚目では、悠々と泳ぐ魚たちの展示を背景に大きなお口を開けて笑顔を見せています。



ところが3枚目から何やら雲行きが怪しくなってきました。クラゲの展示の前にやって来たゆめちゃんは、先ほどの笑顔はすっかり消え去り真顔に。最後の4枚目に至っては、ウミウシ図鑑を前にカートの中でうつむき、しょぼしょぼ顔になってしまいました。



まるでパラパラ漫画を見ているかのような姿に2.6万件を超える“いいね”が寄せられ、リプライ欄には「落差が愛しい」「お顔しょぼしょぼ」「表情豊かすぎてかわいい！」「同じわんちゃん？ってくらい違う」「10歳ぐらい老けてて……ブハッ！（笑）」「最後は完全に虚無ってるw」といった声が集まりました。



「まだあるの…？」 期待と疲れが同時に襲来

飼い主の柴犬の見る夢さん（@YumeShibainu510）によると、水族館に入った直後、ゆめちゃんは少々、緊張した様子だったといいます。



「ゴールデンウィーク中だったので、初めて訪れる場所であることと、人の多さに驚いて、しばらくかたまっていました」



それでも館内を進むうちに、少しずつ慣れてきたゆめちゃん。だんだんと笑顔が見られるようになりました。



「『何コレ！ すごい！ 次は何なの！？』といった感じで、わくわくしていましたね。しばらくはにこにこ笑顔で展示を楽しんでいる様子だったのですが、クラゲのコーナーあたりから真顔に…。さらにウミウシのコーナーではすっかり、しょぼしょぼ顔になってしまいました」



車に乗ったとたん、寝落ちしたゆめちゃん

これまでいろいろなイベントに出かけたことがあったゆめちゃん。「水族館ではどんな様子になるかな」と飼い主さんは気になっていたようですが、思いがけない展開になったようです。



「最後は疲れてしまったようですが、良い経験になったかなとも思います」



このあと、ゆめちゃんはどうなったのでしょうか。



「近くの浜辺でお散歩をしてから帰りました。車に乗ったとたん、すぐに寝ちゃいましたね（笑）」



初めての場所、初めての出会いーー楽しいのはもちろんですが、ちょっぴり疲れてしまうのは人間も同じ。ゆめちゃんにとっても飼い主さんにとっても、忘れられない1日になったようです。



「これからも一緒にきれいな景色を見たり、楽しい経験をたくさんさせてあげたいなと思っています」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）