初回に先頭打者アーチを放って自援護【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投げては6回無安打1失点で5勝目を挙げ、打っては初回に先頭打者アーチをかけた。試合後、相棒のウィル・スミス捕手は大谷の投球を振り返った。万全ではなかったが、さすがの投球だった。初回に四球を出すもゼロ