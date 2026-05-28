徳島市の市道で、除草作業をしていた女性を車ではねて重傷を負わせ、そのまま逃走したとして、5月27日の夜、会社員の男がひき逃げの疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、徳島市八万町の会社員の男・59歳です。警察によりますと、容疑者の男は27日の午前11時半ごろ、徳島市南前川町の市道を普通乗用車で走行中、植え込みの除草作業をしていた75歳の女性をはね、足や腰などの骨を折るなど全治3か月の重傷を負わせたにもかかわらず