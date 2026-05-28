北海道旭川市で、女子高校生を監禁し、橋から落下させて殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、監禁に関与した少年が橋での状況について「女らが女子高校生に暴行し、「死ねや」などと発言したのをビデオ通話で聞いた」などと証言しました。内田梨瑚被告（23）はおととし4月、女子高校生（当時17）を監禁し、旭川市郊外の神居大橋から落下させ、殺害した罪などに問われています。内田被告は初公判で「橋から落下させてい