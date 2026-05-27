5月27日の午前、徳島市の市道で除草作業をしていた女性が車にはねられ、けがをしました。車はそのまま逃走しており、警察が行方を追っています。警察などによりますと、27日の午前11時30分ごろ、徳島市南前川町の市道で女性が車にはねられました。はねられたのは、徳島市内に住む75歳の女性で、腰や足の骨を折る全治3カ月の重傷ですが、命に別条はないということです。女性をはねた車は現場からそのまま逃走しており、警察が防犯カ