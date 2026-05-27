非番の日に複数の副業をしていたとして、板野東部消防組合の20代の男性消防副士長が「減給」の懲戒処分を受けていたことが分かりました。処分を受けたのは、板野東部消防組合の20代の男性消防副士長です。組合によりますと、男性副士長は2024年度から2025年度にかけ、非番の日に飲食店の手伝いやニンジンの収穫作業など、複数の副業を行い、報酬として商品券などを受け取っていました。2025年7月、火災の非番招集に虚偽の報告をし