会社員として働きながら、読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」やサンテレビ『ボートの時間！』に出演する関西在住インフルエンサー・星玲奈（せれな）が、「週プレ グラジャパ！」から自身初のデジタル写真集『せれな。』（集英社）をリリース！京都産業大学経済学部卒、簿記1級、特技はリフティングにラーメンの湯切り??。そんな個性的な経歴を持つ彼女が、初めてのグラビアに挑戦。輝かしい水着姿のほか、にこやかにリフテ