24日の阪神戦で4打数3安打1打点、打率を.381に上げたプロ野球は24日でリーグ戦が一時中断し、26日から全18試合の交流戦がスタートする。現在セ・リーグは、阪神の佐藤輝明内野手が、打率.381、12本塁打、37打点の“打撃3冠”に君臨している。佐藤は24日に東京ドームで行われた巨人戦に「4番・右翼」で出場して、4打数3安打1打点。好調のバットで、ヤクルトに代わって首位に躍り出たチームを牽引している。それどころか、安打