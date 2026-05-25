2023年のMLBドラフト会議でホワイトソックス11巡目指名された25歳村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが、あす25日（日本時間26日）に西田陸浮内野手をメジャーに初昇格させる見込みとなった。ホワイトソックス放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」のアンカーを務めるチャック・ガーフィーン氏が伝えた。ガーフィーン氏は「ニシダが明日メジャーに昇格すると確かに言えます。第一報を報じたのはFuture Soxというサイ