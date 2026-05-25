E・ヘルナンデスは昨オフ左肘を手術して出遅れ【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間25日・ミルウォーキー）ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地で行われたブルワーズ戦に5-1で勝利した。大谷翔平投手は3打数無安打に終わったが、“朗報”がある。試合前、デーブ・ロバーツ監督はキケことエンリケ・エルナンデス内野手が25日（同26日）から復帰することを明言した。2月12日（同13日）に1年450万ドル（約7億1400万円